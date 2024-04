Baerbock fordert von Israel nach Luftangriff Sicherheit für humanitäre Helfer

Berlin (Reuters) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat Israel aufgefordert, die Umstände des Luftangriffs auf eine Hilfsorganisation im Gazastreifen umfassend aufzuklären, bei dem sieben internationale Helfer getötet wurden.

"Humanitäre Helfer müssen in der Lage sein, ihre wichtige Arbeit sicher auszuführen – sowohl weltweit als auch in Gaza", schrieb die Außenministerin am Dienstag auf der Plattform X. "Wir fordern die israelische Regierung erneut auf, für funktionierende Maßnahmen zur Konfliktbewältigung zu sorgen. Solche Vorfälle dürfen nicht passieren", fügte sie hinzu. Die israelische Regierung müsse diesen schrecklichen Vorfall "schnell und gründlich" untersuchen. Baerbock sprach den Familienangehörigen ihr tiefstes Mitgefühl aus.

Israel hat die Verantwortung für den Luftangriff übernommen, bei dem sieben internationale Helfer der Organisation World Central Kitchen (WCK) getötet wurden. Diese hatten die palästinensische Zivilbevölkerung versorgt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach in einer Videobotschaft von einem tragischen Ereignis. "Das passiert in Kriegszeiten", sagte er. Der Vorfall werde gründlich untersucht.

