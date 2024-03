Baerbock zu Ukraine - Müssen Lieferung "aller Mittel" prüfen

Podgorica (Reuters) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock tritt dafür ein, die Lieferung aller zur Verfügung stehenden militärischen Mittel für die Ukraine zu prüfen.

"Wir werden alles tun, damit die Ukraine ihr Land... verteidigen und damit schützen kann", sagte Baerbock am Montag bei einem Besuch in Montenegro. "Wir müssen dafür alle Mittel, die wir haben, im Sinne der Selbstverteidigung der Ukraine auf Grundlage des Völkerrechts genauestens prüfen." Gefragt wurde die Ministerin in diesem Zusammenhang konkret zu einer möglichen, aber umstrittenen Lieferung des deutschen Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine. Ohne diese Waffenart beim Namen zu nennen, sagte die Ministerin in ihrer Antwort: "Aus meiner Sicht ist die Faktenlage sehr, sehr klar."

Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt eine Taurus-Lieferung an die Ukraine ab. Politiker aus den Reihen der Koalitionspartner Grüne und FDP sowie der oppositionellen Union haben sich dagegen dafür ausgesprochen.

