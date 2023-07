BaFin: Bankenstresstest - Deutsche Banken auch im harten Krisenszenario robust

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Stresstest der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich die deutschen Institute laut der Bafin auch in einem harten Krisenszenario als robust gezeigt.

"Die Ergebnisse des Stresstests zeigen, dass deutsche Banken auch im Falle eines sehr harten wirtschaftlichen Abschwungs stabil wären", kommentierte Raimund Röseler, Exekutivdirektor Bankenaufsicht der BaFin. "Dies ist angesichts der aktuell großen makroökonomischen Unsicherheit eine positive Botschaft. Die Aufsicht muss aber weiter sehr wachsam bleiben", sagte Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch, zuständig für Banken und Finanzaufsicht, zu den Ergebnissen der deutschen Institute.

Der am Freitagabend veröffentlichte Stresstest hatte gezeigt, dass der Bankensektor im Euroraum einen schweren Wirtschaftsabschwung durchstehen könnte. An dem von der EBA koordinierten Stresstest nahmen die 57 größten Banken der Eurozone teil, darunter 14 deutsche Institute. Parallel prüfte die EZB weitere mittelgroße Institute unter ihrer direkten Aufsicht, die nicht am EBA-Stresstest teilgenommen hatten. Dieser Test ist grundsätzlich vergleichbar mit dem EBA-Stresstest, allerdings wurden für die 41 von der EZB geprüften Banken - acht davon sind deutsche Institute - einige methodische Aspekte vereinfacht.

