BaFin-Chef - Risiken der Energiekrise für Banken noch schwer zu erkennen

Frankfurt (Reuters) - Der Chef der Finanzaufsicht BaFin, Mark Branson, hält deutsche Finanzinstitute derzeit zwar für robust, allerdings könnte die drohende Rezession dunkle Schatten auf die Branche werfen.

Die genauen Risiken der Energiekrise ließen sich aus den Kreditportfolien der Banken noch schwer herauslesen, sagte er auf dem "Handelsblatt"-Bankengipfel am Mittwoch in Frankfurt. "Kreditrisiken zu prognostizieren ist angesichts des unbekannten Ausmaßes staatlicher Hilfsprogramme schwierig", hatte er in einem Beitrag zur Konferenz im "Handelsblatt Journal" geschrieben. Der Staat hätte in den ersten Jahren der Pandemie die Kreditrisiken der Banken "faktisch neutralisiert." Nun versuchen die Finanzaufsicht und die Deutsche Bundesbank die angemessene Risikovorsorge in der Energiekrise zu ermitteln.

Die Entwicklung auf den Immobilienmärkten bereite ihm seit langem Sorgen. "15 Prozent der Kreditnehmer brauchen mehr als die Hälfte ihres Nettoeinkommens, um ihre Kredite zu bedienen", sagte Branson. Dieser Trend flache sich aber langsam wieder ab. Banken in Deutschland hätten zwar im Moment gesunde Kreditbücher und seien grundsätzlich gut kapitalisiert. "Doch Institute sind bei ihren Standards der Kreditvergabe vorsichtiger geworden."

