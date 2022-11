BaFin-Chefaufseher drängt Versicherer zu Preiserhöhungen

München (Reuters) - Der Chef der deutschen Versicherungsaufsicht drängt die Branche angesichts der hohen Inflation zu Preiserhöhungen.

"Versicherer müssen ihr Geschäft sturmfest machen", sagte Exekutivdirektor Frank Grund von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am Mittwoch in Bonn laut Redetext. Die Kosten für die Begleichung der Schäden stiegen, die Sachversicherer müssten deshalb noch in diesem Jahr die Rückstellungen erhöhen. "Wir brauchen in den Unternehmen ausreichende Puffer bei Kapital und Liquidität."

Das müsse sich auch auf die Versicherungsprämien auswirken: "Die gestiegene Inflation wird daher im Jahr 2023 zwingend höhere Beiträge in der Schaden- und Unfallversicherung nach sich ziehen", und zwar nicht nur für Neukunden, sondern auch bei bestehenden Kunden, sagte Grund auf der Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht. "Wir erwarten steigende Prämien vor allem in der Wohngebäude- und in der Kraftfahrtversicherung, aber auch in anderen Zweigen", sagte Grund. Die Versicherer dürften dabei keine Kompromisse machen, aus Angst, Kunden zu verlieren.