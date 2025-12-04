04.12.2025 14:35:41

Bafin hebt Meldeschwelle für Manager-Eigengeschäfte an

DOW JONES--Die Bafin setzt die im Oktober in Aussicht gestellte Anhebung der Meldeschwellen für Eigengeschäfte von Führungskräften um. Wie die Finanzaufsicht mitteilte, müssen diese sogenannten "Directors' Dealings" ab dem 1. Januar erst ab einem Schwellenwert von 50.000 Euro statt bisher 20.000 Euro gemeldet werden. Mit dem Schritt sollen die betroffenen Führungskräfte sowie die jeweiligen Emittenten entlastet werden. Die Anzahl der Meldungen dürfte sinken, aber ohne dass hierdurch das Transparenzniveau beeinträchtigt werde, so die Aufsicht. Die Überwachung des Insiderhandelsverbots bleibe davon unberührt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 08:35 ET (13:35 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX und DAX mit freundlichem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag leicht aufwärts, während auch der deutsche Leitindex einen festeren Start verbucht. Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen