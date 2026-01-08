Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Ergebnis von Sonderprüfung
|
08.01.2026 12:29:00
BaFin-Kritik an Clearstream - Deutsche Börse-Aktie gibt nach
Eine Sonderprüfung des Wertpapierabwicklers habe ergeben, dass dessen operativ tätige Tochtergesellschaft die bankaufsichtlichen Anforderungen an die Prozesse der Liquiditätssteuerung und -überwachung nicht vollständig erfüllt habe, teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit. Das Institut sei bereits am 5. Dezember angewiesen worden, die Mängel zu beseitigen.
Ungeachtet dessen sei die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation insgesamt gewährleistet.
Die Deutsche Börse-Aktie notiert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 0,61 Prozent tiefer bei 212,60 Euro.
DJG/sha/cbr
DOW JONES
