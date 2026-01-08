Deutsche Börse Aktie

Ergebnis von Sonderprüfung 08.01.2026 12:29:00

BaFin-Kritik an Clearstream - Deutsche Börse-Aktie gibt nach

BaFin-Kritik an Clearstream - Deutsche Börse-Aktie gibt nach

Die Finanzaufsicht BaFin hat bei der Deutsche-Börse-Tochter Clearstream Mängel in der Geschäftsorganisation festgestellt.

Eine Sonderprüfung des Wertpapierabwicklers habe ergeben, dass dessen operativ tätige Tochtergesellschaft die bankaufsichtlichen Anforderungen an die Prozesse der Liquiditätssteuerung und -überwachung nicht vollständig erfüllt habe, teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit. Das Institut sei bereits am 5. Dezember angewiesen worden, die Mängel zu beseitigen.

Ungeachtet dessen sei die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation insgesamt gewährleistet.

Die Deutsche Börse-Aktie notiert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 0,61 Prozent tiefer bei 212,60 Euro.

DJG/sha/cbr

DOW JONES

