BaFin News: Bankvorstände mit besonderen Qualifikationen

FRANKFURT (BaFin) -

Wer in der Chefetage einer Bank sitzt, muss sich mit Krediten auskennen. Aber auch Menschen mit anderen Fähigkeiten sollen in Ausnahmefällen punkten können, nämlich langjährige Angestellte und Personen mit Spezialkenntnissen. Die BaFin schaut sich jeden einzelnen Fall genau an.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (15.06.2021)