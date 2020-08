BaFin News: EcoTree SAS: Anhaltspunkte für öffentliche Angebote von Vermögensanlagen ohne Verkaufsprospekt

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die EcoTree SAS, laut eigenen Angaben mit Hauptsitz in 110 Rue Charles Nungesser, 29490 Guipavas, Frankreich, in Deutschland Vermögensanlagen in Form von Direktinvestments in verschiedene Baumarten öffentlich anbietet, ohne dass ein gebilligter Verkaufsprospekt vorliegt.

