BaFin News: GERMAN FINANCIAL HOLDING INC.: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die GERMAN FINANCIAL HOLDING INC., nach eigenen Angaben mit Sitz in Saint Petersburg, Florida, USA, Aktien der Gesellschaft in Deutschland ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (04.04.2022)