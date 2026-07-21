Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
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21.07.2026 07:45:40
Bafin nimmt Jungheinrichs Halbjahresbericht 2025 genauer unter die Lupe
DOW JONES--Die Finanzaufsicht Bafin hat eine Prüfung des verkürzten Abschlusses von Jungheinrich für das erste Halbjahr 2025 sowie des dazugehörigen Zwischenlageberichts eingeleitet. Der Bafin liegen nach eigenen Angaben konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass Jungheinrich gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen haben könnte. Konkret gehe es dabei um die möglicherweise fehlerhafte Bewertung von Vermögenswerten, insbesondere Mietgeräte und Vorräte, im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung des Geschäfts in Russland.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/hab
(END) Dow Jones Newswires
July 21, 2026 01:46 ET (05:46 GMT)
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