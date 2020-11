Bafin/Röseler: Kenne Esma-Bericht zu Wirecard bisher nicht

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) für Bankenaufsicht zuständige Exekutivdirektor Raimund Röseler kennt den Bericht der EU-Marktaufsicht Esma zur Rolle der Bafin im Wirecard-Skandal nach eigenen Angaben nicht. Den kolportierten Vorwurf einer mangelnden Kooperation einzelner Bafin-Abteilungen weist er aber zurück. "Ich kenne den Esma-Report bisher nicht, ich kenne auch keinen Entwurf", sagte Röslerer in der Handelsblatt-Konferenz "European Banking Regulation".

Die Teams der Bafin hätten auch im Fall Wirecard gut zusammengearbeitet, es habe eine enge Kommunikation gegeben. "Trotzdem glaube ich, dass wir auch hier noch Optimierungspotential haben", räumte Röseler ein. Die Bafin müsse bei bestimmten Instituten eine stärker teamorientierte Aufsicht hinbekommen.

"Wir brauchen Leute aus unterschiedlichen Bereichen, die dezidiert verantwortlich für die Aufsicht über eine Bank sind." Da könne die Bafin sicherlich noch systematisch etwas verbessern. "Aber den Vorwurf, dass hier innerhalb des Hauses nicht zusammengearbeitet worden ist, kann ich nicht nachvollziehen", sagte Röseler.

Röseler zufolge unterzieht die Bafin ihre Arbeitsweise gerade einer kritischen Betrachtung und prüft, "was gut läuft und was nicht so gut läuft". Die Bafin brauche "Leute, die viel enger mit den Banken agieren und die viel besser verstehen, was macht die einzelne Bank für ein Geschäftsfeld", sagte er.

Wirecard habe im Zahlungsverkehr Margen von 6 Prozent erzielt. "Jeder, der in dem Markt aktiv ist, weiß, 6 Prozent sind mindestens auffällig", sagte Röseler. Es habe allerdings auffällige Kunden aus bestimmten Branchen gegeben, da seien die Margen nun mal höher.

