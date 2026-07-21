Bafin stellt Fehler im Zalando-Konzernabschluss für 2025 fest

DOW JONES--Die Finanzaufsicht Bafin hat bei Zalando Fehler im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 festgestellt. Der Modekonzern hatte bei der Übernahme des Hamburger Mode-Onlinehändlers About You nicht transparent gemacht, dass einer der About-You-Großaktionäre durch ein Zalando-Aufsichtsratsmitglied kontrolliert wird. Damit habe Zalando gegen internationale Rechnungslegungsstandards verstoßen, teilte die Finanzaufsicht Bafin mit. Die dazu erforderlichen Angaben fehlten im Anhang des Konzernabschlusses.

Zalando hatte About You vor gut einem Jahr zu einer Bewertung von insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro übernommen. Von einem durch den Aufsichtsrat beherrschten Unternehmen wurden Anteile zu einem Kaufpreis in Höhe von 251,8 Millionen Euro erworben.

"Solche Transaktionen müssen Unternehmen transparent machen. Die dazu erforderlichen Angaben fehlten jedoch im Anhang des Konzernabschlusses", teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) nun mit. Der gebilligte Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025 sei deshalb fehlerhaft. Die Bafin hatte ihre Prüfung im Juni eingeleitet. Den Namen des betroffenen Aufsichtsrats nannte die Behörde nicht. Angaben zu einem möglichen Bußgeld machte sie ebenfalls nicht.

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July 21, 2026 01:39 ET (05:39 GMT)