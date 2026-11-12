Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
12.11.2026 12:30:00
BaFin verhängt Millionenstrafe gegen Deutsche Bank wegen Postbank-IT-Pannen
Das Projekt der Deutschen Bank zur IT-Migration der Postbank führte 2022 und 2023 zu massiven Kundenbeschwerden. Jetzt gibt es dafür eine Millionenstrafe.
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