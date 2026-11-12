Deutsche Bank Aktie

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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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12.11.2026 12:30:00

BaFin verhängt Millionenstrafe gegen Deutsche Bank wegen Postbank-IT-Pannen

Person tippt auf einer Laptop-Tastatur und hält eine Bankkarte

Das Projekt der Deutschen Bank zur IT-Migration der Postbank führte 2022 und 2023 zu massiven Kundenbeschwerden. Jetzt gibt es dafür eine Millionenstrafe.

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04.11.26 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
28.10.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
28.10.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
28.10.26 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
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ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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