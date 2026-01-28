28.01.2026 10:56:38

Bafin warnt: Risiko für Marktverwerfungen steigt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Risiko von Verwerfungen an den boomenden Aktienmärkten nimmt nach Einschätzung der Finanzaufsicht Bafin zu. "Wenn es in so einer unsicheren Welt beim Marktoptimismus, bei der Risikonahme in privaten Märkten und beim Wachstum von leicht regulierten Vehikeln so weitergeht, dann muss es irgendwann knallen", sagte der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Mark Branson, in Frankfurt. Unter Finanzvehikeln versteht man besondere Anlageformen, die oft mit mehr Risiko einhergehen.

"Das Risiko steigt, dass die Finanzstabilität einen Härtetest bestehen muss. Das Potenzial für plötzliche Markt- und Preiskorrekturen ist hoch", warnte der Bafin-Chef.

Bafin sieht zahlreiche Risiken

Die gute Stimmung an den Märkten blendet nach Ansicht der Finanzaufsicht Faktoren aus, die die Stabilität bedrohen: Handelskonflikte und Kriege, die hohe Verschuldung wichtiger Industrienationen sowie die ungeklärte Frage, ob die Wachstums- und Kurseuphorie bei Künstlicher Intelligenz mittelfristig durch Fakten gerechtfertigt wird.

"Es bleibt auch das Risiko, dass die Märkte die Rolle des US-Dollars als globale Leitwährung infrage stellen", sagte Branson. "Oder die drastischen Versuche, Institutionen zu politisieren, mit der Folge, dass die internationale Kooperation im Krisenfall möglicherweise nicht wie in der Vergangenheit funktioniert."

Das Fazit des Bafin-Präsidenten: "Die Lage an den Finanzmärkten bleibt fragil und unsicher." Zwar gebe es zweifellos auch positive Faktoren, zum Beispiel seien Banken und Versicherer profitabel und solide kapitalisiert. "Es wäre jedoch fahrlässig, wenn wir uns in Sicherheit wiegen", warnte Branson./ben/DP/mis

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

