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01.06.2026 06:31:29
Bafna Pharmaceuticals gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Bafna Pharmaceuticals lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 1,16 INR. Im letzten Jahr hatte Bafna Pharmaceuticals einen Gewinn von 0,550 INR je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat Bafna Pharmaceuticals 422,4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 390,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,69 INR. Im letzten Jahr hatte Bafna Pharmaceuticals einen Gewinn von 1,76 INR je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,51 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,46 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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