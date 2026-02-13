Bafna Pharmaceuticals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bafna Pharmaceuticals lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Bafna Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,78 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,400 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Bafna Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 382,9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 331,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 15,36 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at