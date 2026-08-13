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13.08.2026 06:31:29
Bafna Pharmaceuticals legte Quartalsergebnis vor
Bafna Pharmaceuticals lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 INR gegenüber 1,43 INR im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Bafna Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 265,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 346,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 23,22 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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