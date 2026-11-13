Bafna Pharmaceuticals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bafna Pharmaceuticals lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2,89 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,32 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 476,7 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 354,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at