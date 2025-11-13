Bafna Pharmaceuticals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bafna Pharmaceuticals gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1,32 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,11 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bafna Pharmaceuticals 354,7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 403,2 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at