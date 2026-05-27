BAG Films Media stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BAG Films Media hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 INR erwirtschaftet worden.

BAG Films Media hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 429,3 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 418,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,270 INR, nach 0,500 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,50 Milliarden INR – ein Plus von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem BAG Films Media 1,35 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at