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13.08.2026 06:31:29
Bagadia Colourchem hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Bagadia Colourchem hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,86 INR. Im Vorjahresviertel hatte Bagadia Colourchem 1,90 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Bagadia Colourchem 410,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 135,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 174,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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