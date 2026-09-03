Bagger Daves Burger Tavern: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bagger Daves Burger Tavern hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bagger Daves Burger Tavern ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bagger Daves Burger Tavern 1,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at