Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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12.09.2026 19:39:27
Baghdad confirms attack on Saudi pipeline came from Iraq
Saudi Arabia has said it will not relatiate and wants Iraq to "take the necessary measures." Baghdad is under pressure from the United States to rein in Iran-backed militias.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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