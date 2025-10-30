thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|
30.10.2025 18:02:39
Bahn-Aufsichtsrat beschließt Neuaufstellung der Chefetage
BERLIN (dpa-AFX) - An der Spitze der Deutschen Bahn sind die angekündigten Personalwechsel beschlossene Sache. Der Aufsichtsrat des bundeseigenen Konzerns berief am Donnerstag drei neue Vorstandsmitglieder. Die Ressorts für Finanzen, Güter- sowie Regionalverkehr wurden auf einer Sondersitzung des Gremiums neu besetzt, wie die Bahn im Anschluss mitteilte.
Neue Finanzchefin wird demnach die frühere Managerin bei der Baumarktkette Hornbach, Karin Dohm. Sie folgt auf Levin Holle, der im Frühling den Konzern für einen Posten im Bundeskanzleramt verlassen hatte.
Für den Regionalverkehr ist künftig Harmen van Zijderveld verantwortlich. Er verantwortete bisher im Vorstand der Bahn-Tochter DB Regio das Ressort Schiene. Er folgt im Konzernvorstand auf Evelyn Palla, die seit dem laufenden Monat die Gesamtführung der Deutschen Bahn übernommen hat.
Sorgenkind Güterverkehr
Für Aufregung sorgte zuletzt die Ankündigung, dass es auch an der Spitze des seit Jahren kriselnden Güterverkehrs einen Wechsel gibt. Die bisherige Chefin der Bahn-Tochter DB Cargo, Sigrid Nikutta, muss gehen. Ihr Konzept zur Sanierung der angeschlagenen Sparte war in einem externen Gutachten als unzureichend durchgefallen.
Im Rahmen eines Beihilfeverfahrens hatte die EU-Kommission angeordnet, dass Cargo bis zum kommenden Jahr wieder schwarze Zahlen schreiben muss. Nikuttas Maßnahmen waren vor allem bei der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) auf Widerstand gestoßen.
Neuer Vorstand muss Krise bewältigen
Ihr Nachfolger wird der frühere Chef der Stahlsparte des Industriekonzerns thyssenkrupp, Bernhard Osburg. Auch diese Personalie wurde vom Aufsichtsrat beschlossen. Damit gilt der Umbau des Vorstands beim bundeseigenen Bahnkonzern rund um die neue Chefin Palla als abgeschlossen.
Die Bahn steckt in einer schweren Krise: Die Fernzüge sind zu unpünktlich, die Verluste zu groß und die Infrastruktur sanierungsbedürftig. Die neue Bundesregierung hatte deshalb bereits im Koalitionsvertrag beschlossen, den Vorstand neu aufzustellen. Bahnchefin Palla will nun ein Konzept erarbeiten, um die zentrale Verwaltung zu verschlanken und mehr Verantwortung in den Regionen zu etablieren.
Die EVG äußerte sich positiv über die personellen Veränderungen. "Im neuen Vorstand der Deutschen Bahn treffen Kontinuität und neue Impulse von außen aufeinander", teilte ihr Vorsitzender, Martin Burkert, mit. "Für die Entwicklung der Bahn kann das funktionieren."/maa/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu thyssenkrupp AGmehr Nachrichten
|
18:02
|Bahn-Aufsichtsrat beschließt Neuaufstellung der Chefetage (dpa-AFX)
|
17:59
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.10.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
Analysen zu thyssenkrupp AGmehr Analysen
|22.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|03.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|03.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.24
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.24
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|03.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|9,31
|-0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.