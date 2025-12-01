Bahn baut rund um Stuttgart - Das müssen Fahrgäste wissen

STUTTGART (dpa-AFX) - Fahrgäste müssen sich im Advent rund um Stuttgart für drei Wochen erneut auf größere Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. Vom 1. bis 21. Dezember führen Bauarbeiten zu Zugausfällen, Umleitungen und Verspätungen. Das hat Auswirkungen für Reisende in ganz Süddeutschland.

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, wird östlich der Landeshauptstadt an der Digitalisierung des Bahnknotens gearbeitet. Das hat Auswirkungen auf den Fernverkehr in Richtung München. Es könnten nicht auf allen ICE- und EC-Linien Züge in diese Richtung fahren. Stattdessen gebe es ein stündliches Direktangebot zwischen den beiden Landeshauptstädten, erklärte die Bahn. Diese Züge brauchen rund zehn Minuten länger.

ICE fahren teils an Stuttgart vorbei

Außerdem werden einige ICE nach München an Stuttgart vorbeigeleitet und halten stattdessen in Esslingen. Fahrgäste, die eigentlich nach Stuttgart wollen, müssen dann auf Regionalzüge oder die S-Bahn umsteigen. Die Gegenrichtung ist laut Bahn nicht betroffen.

Gesperrt wird laut Bahn auch die Strecke zwischen Bad Cannstatt und Fellbach, nordöstlich von Stuttgart. Auf der Trasse sind neben der S-Bahn auch Regional- und Fernzüge in Richtung Nürnberg unterwegs. Der IC von Stuttgart nach Nürnberg fällt laut Bahn in den drei Wochen komplett aus, Fahrgäste sollen auf Regionalzüge ausweichen. Aber auch die fahren nur eingeschränkt.

Digitaltechnik wird im Rahmen von Stuttgart 21 eingebaut

Im Rahmen von Stuttgart 21 wird der Bahnknoten in Stuttgart zugleich als erster bundesweit komplett digitalisiert. Züge des Fern- und Regionalverkehrs sowie S-Bahnen sollen dann mit dem digitalen Zugsicherungssystem ETCS fahren - und zwar nur damit. Klassische Lichtsignale werden im Stuttgarter Bahnknoten nicht mehr verbaut.

Die Arbeiten gestalten sich aber komplizierter als gedacht. Probleme bei der Digitalisierung sind auch ein Grund dafür, warum die Bahn kürzlich die Inbetriebnahme von Stuttgart 21 auf unbestimmte Zeit verschob./dna/DP/stk