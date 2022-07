Bahn bietet "Zug zum Flug" künftig für Star-Alliance-Arlines an

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn (DB) bietet den "Zug zum Flug" künftig nicht nur zusammen mit der Lufthansa Group sondern mit allen Fluggesellschaften der Star Alliance an: Ab dem 1. August wird die DB der weltweit erste intermodale Partner der Luftfahrtallianz mit insgesamt 26 Mitgliedern, wie die Deutsche Lufthansa AG und die Deutsche Bahn AG mitteilten. Neben den Airlines der Lufthansa Group gehören unter anderem auch Air Canada, Turkish Airlines, Air China oder Air New Zealand der Allianz an.

Die Star Alliance wolle solche intermodale Partnerschaften in Zukunft weiter ausbauen, teilten die Unternehmen weiter mit. Deutschland sei der erste Markt und die DB der weltweit erste Partner im neuen Programm der Luftfahrtallianz.

Die neue Partnerschaft baut auf dem Programm Lufthansa Express Rail auf. Damit können Lufthansa-Kunden bereits seit mehr als 20 Jahren in einem Buchungsschritt ein kombiniertes Ticket für Zug und Flug kaufen.

