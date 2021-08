Bahn-Chef deutet Entgegenkommen bei möglichen Verhandlungen mit GDL an

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn will im Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer (GDL) zwar vorerst kein neues Angebot vorlegen, deutet aber Entgegenkommen für den Fall einer Rückkehr der GDL an den Verhandlungstisch an.

Bahn-Chef Richard Lutz forderte den GDL-Vorsitzenden Claus Weselsky auf, vor einer möglichen neuen Streikrunde an den Verhandlungstisch zurückzukehren. "Die GDL versucht, den Charakter von Tarifverhandlungen zu verändern. Tarifverhandlungen führt man am Verhandlungstisch. Das gilt grundsätzlich in Deutschland, und es galt bislang auch bei der Bahn", sagte Lutz dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die Unterschiede in den Vorstellungen von Bahn und GDL seien nicht so groß, als dass sie diese gravierenden Auswirkungen für die Mobilität der Menschen und die Versorgung der Wirtschaft rechtfertigen würden, so Lutz. Die GDL fordere 3,2 Prozent mehr Lohn und eine Corona-Prämie, die Bahn biete 3,2 Prozent mehr Lohn und eine Corona-Prämie. Lediglich bei der Laufzeit liege man noch auseinander. "In dieser Frage finden wir eine Lösung, und die kann auch sehr schnell erfolgen. Dieses kleine Stück des Weges müssen wir jetzt gemeinsam gehen - und zwar am Verhandlungstisch", sagte Lutz, und deutete Entgegenkommen an: "Wir werden gewiss nicht mit leeren Händen kommen."

