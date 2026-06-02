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02.06.2026 10:53:38
Bahn hält am Ziel Tempo 200 zwischen Berlin und Dresden fest
BERLIN/DRESDEN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hält an ihrem Plan fest, die Strecke zwischen Berlin und Dresden für Tempo 200 auszubauen. Ziel sei eine Fahrtzeitverkürzung von 124 auf 80 Minuten, sagte ein DB-Sprecher auf Anfrage. Dafür müssten unter anderem Bahnübergänge zurückgebaut und durch Über- oder Unterführungen ersetzt werden. "Für diverse Abschnitte laufen noch die Planfeststellungsverfahren: Erst nach Erteilung der Baugenehmigungen kann der Ausbau auf 200 Kilometer pro Stunde beginnen."
Die Bahn reagierte damit auf Mutmaßungen, den Ausbau der Strecke nur noch für 160 Kilometer pro Stunde zu planen. Die Grünen im Sächsischen Landtag hatten das kritisiert und von einem "handfesten Standortnachteil für Dresden, Sachsen und die gesamte Region" gesprochen. Die Strecke sei zentral für den Fernverkehr, für den Deutschlandtakt und für die europäische Achse nach Prag, erklärte die Abgeordnete Katja Meier. Während Tschechien seinen Abschnitt für bis zu 320 Kilometer pro Stunde plane, dürfe Deutschland diese Verbindung nicht mit einer Sparvariante ausbremsen./jos/DP/stw
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