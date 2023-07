Bahn im Halbjahr mit Umsatzrückgang - EBIT sinkt um 62 Prozent

Von Hans-Joachim Koch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn AG (DB) hat im ersten Halbjahr 2023 trotz einer prozentual zweistellig gestiegenen Nachfrage einen Einbruch beim bereinigten EBIT von 62 Prozent und einen rund 10-prozentigen Umsatzrückgang verzeichnet.

Auch im Gesamtjahr erwartet sie ein "deutlich negatives operatives Ergebnis". Der Verlust soll aber etwas kleiner als die im März (bei der Präsentation der Zahlen für 2022) genannten 1 Milliarde Euro sein - bei einem Umsatz von 51 Milliarden Euro nach 56,3 Milliarden im Vorjahr.

Im zweiten Halbjahr seien weitere Belastungen zu erwarten, sagte Finanzvorstand Levin Holle mit Verweis auf die hohen Infrastrukturkosten und die steigenden Personalausgaben durch den absehbaren Tarifabschluss mit der Gewerkschaft EVG. Bahnchef Richard Lutz bezeichnet die Details des Schlichtungsspruches als gerade noch wirtschaftlich vertretbare Vereinbarung.

Der Konzern hat im Halbjahr mit 331 Millionen Euro wiederum ein positives operatives Ergebnis erreicht, das allerdings 62 Prozent unter dem Vorjahreswert lag. Als Gründe wurden erschwerte Rahmenbedingungen wie anhaltende Inflation und Preisrückgänge an den internationalen Frachtmärkten genannt. Hinzu seien "hohe Vorleistungen für Verbesserungen in der Infrastruktur" gekommen. Die Kosten der Warnstreiks bezifferte die Bahn für das Halbjahr mit rund 100 Millionen Euro.

Der Konzernumsatz ging auf rund 25 (28) Milliarden Euro zurück.

Die Frachttochter DB Schenker hat "trotz der sich normalisierenden Frachtraten im Luft- und Seefrachtverkehr" einen operativen Gewinn von 626 Millionen Euro erzielt, der aber 47 Prozent niedriger als vor Vorjahresfrist war. Er sei aber auf fast dreimal so hohem Niveau wie vor der Corona-Pandemie, wie die Bahn betonte.

Die Prüfungen zur Zukunft von Schenker mit einem möglichen Verkauf oder auch Börsengang laufen nach Aussage der Bahn weiter. Ein Termin für eine Entscheidung lasse sich noch nicht benennen, es werde aber noch ein Weilchen dauern.

Die Bahn hat ihre eigenen Investitionen in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um 13,1 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro gesteigert. Gemeinsam mit denen vom Bund summieren sich die Aufwendungen auf den Rekordwert von 6,3 Milliarden Euro, ein Plus von 16,7 Prozent. Derzeit sei die Bahn nicht in der Lage, die Investitionen aus den laufenden Einnahmen zu finanzieren.

Weiter Verluste laufen auch bei der Schienengüterverkehrstochter DB Cargo auf. Die Bahn verweist auf das verschlechterte Wettbewerbsumfeld durch höhere Strompreise und die geringe Marktdynamik.

Deutlich gewachsen ist die Nachfrage im Personenverkehr. Mit über 808 Millionen Reisenden waren es im Regionalverkehr rund 11,5 Prozent mehr, im Fernverkehr betrug der Anstieg mit 68 Millionen 15,4 Prozent.

Angesichts der laufenden Bau- und Modernisierungsarbeiten ist die Pünktlichkeit im Fernverkehr im ersten Halbjahr auf 68,7 (Vorjahr 69,6) Prozent gesunken. Nach Aussage von Bahnchef Lutz liegt der Schlüssel zu nachhaltigen Verbesserungen für die Kundschaft in der Infrastruktur, "auch wenn das allen Beteiligten aktuell viel abverlangt".

