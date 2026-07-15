PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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15.07.2026 07:23:00
Bahn-Infrastruktur: Bund hat im vergangenen Jahr 222 Euro pro Kopf ins Schienennetz investiert
Deutschland steckt deutlich mehr Geld in die Bahn-Infrastruktur. Laut einer Auswertung stiegen die Pro-Kopf-Ausgaben fürs Schienennetz 2022 deutlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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