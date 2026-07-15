PRO HOLDINGS Aktie

PRO HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: JP3833900008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.07.2026 07:23:00

Bahn-Infrastruktur: Bund hat im vergangenen Jahr 222 Euro pro Kopf ins Schienennetz investiert

Deutschland steckt deutlich mehr Geld in die Bahn-Infrastruktur. Laut einer Auswertung stiegen die Pro-Kopf-Ausgaben fürs Schienennetz 2022 deutlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten