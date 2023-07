Bahn kauft XXL-S-Bahnen für München bei Siemens Mobility

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Bahn bestellt ihre geplanten XXL-S-Bahnen für München bei Siemens Mobility. Der Auftrag umfasse 90 neue, bis zu 200 Meter lange Fahrzeuge, sagte ein Bahn-Sprecher am Dienstag in München. Zur Investitionssumme machte er zunächst keine Angaben. Details zu dem Auftrag wolle man Anfang August vorstellen. Zuvor hatten das Rechtsmarkt-Branchenportal "Juve" sowie "Münchner Merkur" und "tz" über den Zuschlag an Siemens berichtet.

Nach Angaben der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) sollen die neuen S-Bahnen "ab Ende der 2020er Jahre" in den Einsatz gehen. Die BEG plant, finanziert und kontrolliert den Schienenpersonennahverkehr in Bayern im Auftrag Bayerns. Das Geld für die neuen S-Bahnen kommt daher ebenfalls vom Freistaat.

Die XXL-S-Bahnen sind Teil eines hunderte Millionen Euro teuren Modernisierungsprogramms für die Münchner S-Bahn, mit dem mehr Fahrgäste zuverlässiger ans Ziel kommen sollen. Für die Wartung zusätzlicher Züge will die Bahn zwei neue S-Bahn-Werke bauen./fjm/DP/nas