Bahn komplettiert Neuaufstellung des Vorstands mit drei neuen Vorständen

DOW JONES--Die Deutsche Bahn komplettiert die Neuaufstellung ihres Vorstands. Wie der Staatskonzern mitteilte, berief der Aufsichtsrat in seiner heutigen außerordentlichen Sitzung drei neue Vorstände. Demnach wird die frühere Finanzvorständin von Continental und der Hornbach-Gruppe, Karin Dohm, zum 1. Dezember neue Finanzvorständin der Bahn. Harmen van Zijderveld übernimmt zum 1. November die Aufgabe des Vorstands Regionalverkehr. Der 50-jährige gebürtige Niederländer verantwortete zuletzt im Vorstand der DB Regio das Ressort Regio Schiene. Das Vorstandsressort Güterverkehr und damit die DB Cargo leitet ab dem 15. November der 57-jährige Stahlmanager Bernhard Osburg.

Sigrid Evelyn Nikutta, Vorstand für Güterverkehr der DB AG und Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG, wird den Konzern zum Jahresende den weiteren Angaben zufolge im gegenseitigen Einvernehmen verlassen. Ebenfalls aus dem Konzern ausscheiden wird Infrastruktur-Vorstand Berthold Huber. Er geht bereits zum Monatsende.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 12:50 ET (16:50 GMT)