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10.11.2026 10:49:00
Bahn-KV - Schwierige Vorzeichen vor vierter Runde
Die zuständige Gewerkschaft vida fordert bei einer Nicht-Anpassung der Wochenarbeitszeit ein Plus von 3,9 Prozent, argumentiert wird hier mit einem Verzicht beim letzten Abschluss und dem Verweis auf eine boomende Branche. Werden die Wochenarbeitszeiten angeglichen, geht es ihr um den vollen Ausgleich der rollierenden Inflation von 3,26 Prozent. Diese Forderungen wurden der APA seitens der Gewerkschaft am Dienstagvormittag vor Verhandlungsbeginn bestätigt.
Wille zu Betriebsversammlungen bei Nicht-Einigung bekräftigt
Falls es in der vierten Runde keine Einigung gibt, bekräftigte die Gewerkschaft den Willen, den Druck mit Betriebsversammlungen zu erhöhen. Arbeitgeberverhandler Thomas Scheiber von der Wirtschaftskammer (WKÖ, Fachverband der Schienenbahnen) brachte im Ö1-"Morgenjournal" einen aus Arbeitgebersicht möglichen zweijährigen Abschluss ins Spiel.
Zu den knapp 100 Betrieben gehören derzeit neun Infrastrukturbetreiber wie beispielsweise die ÖBB-Infrastruktur AG oder die Steiermärkische Landesbahn, zehn integrierte Eisenbahnunternehmen wie etwa die Montafonerbahn oder die Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) und rund 80 Eisenbahnverkehrsunternehmen von der ÖBB-Rail-Cargo und zum Beispiel Bahnfirmen von Bauriesen wie der Strabag und der Porr.
phs/tpo
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