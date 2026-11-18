Die Verhandlungen für den Eisenbahner-KV, der für 55.000 Beschäftigte in 98 Firmen gilt, gehen am Mittwochvormittag in die fünfte Runde. Nach der vierten Runde war in einer gemeinsamen Aussendung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter von einer "guten Grundlage für die nächsten Schritte" die Rede. Vor Beginn der neuen Runde gab sich die zuständige Gewerkschaft vida auf Anfrage der APA "vorsichtig optimistisch" für eine Einigung in dieser Runde.

Seit der vergangenen Runde wurde demnach "viel gerechnet". Das wird dann auch in den Verhandlungen der Fall sein. Nach Runde vier lag eine "gemeinsame Berechnung und monetäre Bewertung der Arbeitszeitverkürzung vor", hatte Arbeitgeberchefverhandler Thomas Scheiber zur gewerkschaftlichen Forderung nach einer 38,5-Stunden-Woche für alle Eisenbahner erläutert. Derzeit haben etwa 15 Prozent bzw. gut 8.000 Personen einen 40-Stunden-Woche.

Die vida fordert bei einer Nicht-Anpassung der Wochenarbeitszeit ein Plus von 3,9 Prozent. Argumentiert wird hier mit einem Verzicht im Nachkomma-Bereich beim letzten Abschluss und dem Verweis auf eine boomende Branche. Werden die Wochenarbeitszeiten angeglichen, geht es ihr um den vollen Ausgleich der rollierenden Inflation von 3,26 Prozent.

Zweijahresabschluss möglich

Für die Arbeitgeberseite ist der ursprünglich anvisierte Zweijahresabschluss auch diesmal Verhandlungsgrundlage. Nur dann sei die geforderte Arbeitszeitverkürzung umsetzbar. Die Güterbahnen stünden unter Druck, und die Regionalbahnen seien von den Budgets der Länder und Gemeinden abhängig, argumentierten die Arbeitgeber. Auch vor zwei Jahren gab es einen Abschluss für 24 Monate.

Die Hoffnung für einen Abschluss in dieser fünften Runde ist jedenfalls groß. "Wir gehen mit dem klaren Willen in die Runde am 18. November, damit wir gemeinsam zu einem ausgewogenem Gesamtpaket und somit zu einem Abschluss der Verhandlungen kommen", hatten beide Seiten nach Runde vier mitgeteilt.

Für kommende Woche sind jedenfalls Betriebsversammlungen anberaumt - bei denen im Idealfall eine die Details einer Einigung erläutert werden. Vorsorgliche Streikbeschlüsse gibt es bisher bei den Eisenbahnern keine, solche könnten bei einer Nicht-Einigung am Dienstag folgen.

phs/stf

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