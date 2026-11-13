Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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13.11.2026 12:02:38
Bahn: Microsoft-Störung hat keine Auswirkungen auf Betrieb
BERLIN (dpa-AFX) - Fahrgäste der Deutschen Bahn erfahren wegen der umfassenden Microsoft-Störung bislang keine Probleme im Zugverkehr. "Wir sehen bislang bundesweit keine Auswirkungen auf den Bahnbetrieb", sagte ein Sprecher des bundeseigenen Konzerns auf Anfrage.
Die stundenlange Großstörung bei Microsoft hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten abgeschnitten. Betroffen sind nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365.
Bei der Lufthansa gibt es nach Angaben eines Sprechers keine Auswirkungen auf den Flugverkehr. Dort seien andere Systeme im Einsatz. In der Kundenkommunikation finde man andere Wege als Mails. Auch eine Sprecherin des Hauptstadt-Flughafens BER teilte mit, dass die Microsoft-Probleme sich nicht auf den Flugbetrieb auswirkten.
Auch der Betrieb am Frankfurter Flughafen lief. Die Systeme seien nicht betroffen, sagt ein Sprecher der Betreibergesellschaft Fraport. Intern weiche man auf das funktionierende Microsoft Teams aus./wim/DP/mis
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