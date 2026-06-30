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30.06.2026 13:35:38
Bahn muss Fernverkehrs-Trassen stärker für Konkurrenz öffnen
BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn muss Wettbewerbern im Fernverkehr künftig mindestens ein Viertel der Kapazitäten auf hochbelasteten Strecken überlassen. Das geht aus einem Beschluss der Bundesnetzagentur hervor. Damit entspricht die Behörde einer zentralen Forderung des italienischen Zugunternehmens Italo, das für 2028 den Markteintritt in Deutschland plant./maa/DP/jha
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