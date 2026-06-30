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WKN DE: A14QMG / ISIN: JP3832900009
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30.06.2026 15:50:00
Bahn muss mehr Platz für Konkurrenten schaffen
Die Bundesnetzagentur verpflichtet die Deutsche Bahn, auf hochbelasteten Strecken künftig bis zu 40 Prozent der Kapazitäten für Wettbewerber freizugeben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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