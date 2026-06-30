PLATZ Aktie

PLATZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14QMG / ISIN: JP3832900009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.06.2026 15:50:00

Bahn muss mehr Platz für Konkurrenten schaffen

Die Bundesnetzagentur verpflichtet die Deutsche Bahn, auf hochbelasteten Strecken künftig bis zu 40 Prozent der Kapazitäten für Wettbewerber freizugeben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PLATZ Co.,Ltd.

mehr Nachrichten