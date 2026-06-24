Bahn: Nach Störung teils noch Folgeverspätungen und Ausfälle

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der bundesweiten Störung ist der Zugverkehr nach Angaben der Deutschen Bahn wieder angelaufen. Es komme aktuell aber noch zu Folgeverspätungen und einzelnen Ausfällen, bis sich alles wieder normalisiert habe, sagte eine Sprecherin am Morgen auf Anfrage. Nähere Angaben zur Ursache der Störung machte sie nicht. Diese sei in der Nacht identifiziert worden, es könnten aber noch keine Details genannt werden.

Eine deutschlandweite Störung des digitalen Bahnfunksystems GSM-R.hatte bei der Deutschen Bahn (DB) am späten Dienstagabend für rund zwei Stunden Stillstand gesorgt. Es waren etliche Reisende betroffen. Gegen 0.30 Uhr fuhren die ersten Züge wieder. Danach lief der Verkehr am frühen Morgen nach Angaben der Bahn Schritt für Schritt wieder an./sl/DP/stk