BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn versucht mit einem angepassten Verkehrskonzept die Auswirkungen auf Fahrgäste während der Korridorsanierung zwischen Berlin und Hannover zu minimieren. Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember soll sich die Fahrzeit zwischen Wolfsburg und Berlin wegen besserer Umstiegszeiten um 30 Minuten verkürzen, in der Gegenrichtung um knapp 15 Minuten, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Die Abfahrten des RE50 zwischen Wolfsburg und Braunschweig seien angepasst worden, sodass ein Umstieg mit kürzerer Wartezeit in den ICE in Braunschweig möglich sei. Zwischen Wolfsburg und Berlin pendeln viele Beschäftigte von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz).

Vor Beginn der Bauarbeiten, die noch bis Ende 2027 andauern werden, dauerte die Fahrzeit zwischen beiden Städten mit dem ICE etwa eine Stunde. Derzeit sind es über drei Stunden.

Mehr Halte in Stendal in Sachsen-Anhalt

Zudem sollen neun zusätzliche IC-Fahrten je Richtung zwischen Magdeburg und Stendal im Zwei-Stunden-Takt angeboten werden. Auch im Regionalverkehr soll es Verbesserungen im Angebot geben. Einige Streckenabschnitte könnten ab Mitte Dezember wieder von Zügen befahren werden.

So sollen zum Beispiel die Züge des RE4 von Berlin weiter bis Wustermark fahren (bisher bis Nauen). Auch Züge der RB35 fahren mindestens alle zwei Stunden wieder zwischen Wolfsburg und Mieste, mit zusätzlichen Verbindungen in den Hauptverkehrszeiten. Auf anderen Abschnitten bleiben den Angaben nach Umleitungen und Ersatzbusse erforderlich.

Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember beginnt die nächste Bauphase auf der Strecke zwischen Hannover und Berlin. Die Fahrzeit zwischen Hannover und Berlin verlängert sich weiterhin um rund 80 Minuten.

Defektes Stellwerk sorgte für zusätzliche Einschränkungen

Die Deutsche Bahn saniert seit Anfang Oktober die Strecke zwischen Berlin und Lehrte bei Hannover. Über die Dauer der Bauarbeiten werden die Fernverkehrszüge zwischen Hannover und Berlin über Braunschweig und Magdeburg umgeleitet. Dadurch müssen Bahnreisende zwischen Berlin und Hannover derzeit deutlich längere Fahrtzeiten auf sich nehmen.

Wegen eines defekten Stellwerks kam es auf der Umleitungsstrecke über Magdeburg zu Beginn der Woche zu zusätzlichen Störungen. Ein Mähfahrzeug hatte die Bahntechnik am Montag bei Arbeiten zwischen Magdeburg und Helmstedt beschädigt. Es kam zu Verspätungen und Ausfällen./cab/DP/nas