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09.10.2026 12:55:38
Bahn saniert bis 2031 deutlich weniger wichtige Strecken als geplant
BERLIN (dpa-AFX) - Bahn und Bund wollen in den kommenden fünf Jahren deutlich weniger hochbelastete Strecken sanieren als bislang geplant. Bis 2031 sollen nur noch 13 statt 21 Strecken umfassend erneuert werden, wie die Deutsche Bahn und das Verkehrsministerium mitteilten. Die übrigen Sanierungen folgen demnach später./wim/DP/nas
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