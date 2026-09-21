Bahn-Sanierung in Ostbayern im Plan - Arbeiten bis Dezember

PASSAU/OBERTRAUBLING (dpa-AFX) - Die Sanierung der Bahnstrecke von Obertraubling (Landkreis Regensburg) nach Passau verläuft nach Angaben der Deutschen Bahn planmäßig. Reisende könnten nun wieder mit dem Regionalexpress 3 täglich zwischen München und Plattling unterwegs sein - und zwar stündlich. Auch die RB 33 zwischen München und Landshut fahre wieder regulär.

Zwischen Plattling und Passau wird der Zugverkehr allerdings bis zum Abschluss der Korridorsanierung zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember durch Busse ersetzt.

Insgesamt sollen zwischen Obertraubling und Passau 120 Kilometer Gleise, 140 Weichen und 90 Kilometer Oberleitungen sowie mehrere Stellwerke erneuert oder instand gesetzt werden. Hinzu kommen eine Eisenbahnüberführung und fünf Personenunterführungen. Überdies werden acht Bahnhöfe modernisiert und barrierefrei ausgebaut./aro/DP/mis