13.11.2026 06:20:38

Bahn schafft mehr Platz für Familien im ICE

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will Familien das Reisen mit ICE-Zügen weiter erleichtern. Reisende mit Kindern sollen dafür deutlich mehr Platz erhalten. "Mit dem dauerhaften Familienticket haben wir auf der Tarifseite bereits gute Lösungen geschaffen. Jetzt wollen wir Familien in unseren ICE noch mehr Platz bieten und die Familienbereiche noch attraktiver gestalten", sagte Bahnchefin Evelyn Palla dem "Tagesspiegel". "Dafür fassen wir auch viele Züge unserer Bestandsflotte nochmals an, beispielsweise den ICE 4", kündigte Palla an.

In Kürze will der bundeseigene Bahnkonzern vorstellen, wie die Züge umgebaut werden sollen. Einen Spielplatz mit Rutsche wie in einigen nordeuropäischen Zügen soll es jedoch nicht geben. "Wir werden in die Züge keine Karussells einbauen", sagte Palla. "Aber wir machen es nochmals deutlich angenehmer und einfacher, mit Kindern bei uns unterwegs zu sein." Der ICE sei schon heute auch im internationalen Vergleich ein gutes Produkt, betonte Palla. "Aber wir wollen noch besser werden."/sl/DP/stk

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