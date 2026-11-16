Bahn sperrt Hamburger Bahnstrecke 2027 und 2028 erneut

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn (DB) plant in Hamburg weitere Sperrungen wegen der Verlegung des Bahnhofs Altona. Die sogenannte Verbindungsbahn zwischen dem Bahnhof Altona und dem Hamburger Hauptbahnhof wird nächstes und übernächstes Jahr zeitweise gesperrt, wie die DB auf Anfrage mitteilte. Regional-, Fernverkehrszüge und S-Bahnen nutzen die Strecke. Zuerst hatte der NDR berichtet.

Züge aus Schleswig-Holstein enden während der Bauarbeiten vorzeitig in Pinneberg, und Fahrgäste müssen anschließend mit der S-Bahn weiter nach Hamburg fahren. Schon diesen Sommer kam es zu solchen Einschränkungen.

Die erste Sperrung ist vom 24. September bis zum 22. Oktober 2027 geplant. Die DB baut währenddessen eine Oberleitungsanlage um und Weichen ein.

Anschließend soll die Verbindungsbahn erneut vom 26. Mai bis zum 23. Juni 2028 geschlossen werden. Unter anderem will die DB in dem Zeitraum am neuen Bahnhof Altona einen Bahnsteig in Betrieb nehmen.

Neuer Bahnhof soll Ende 2029 öffnen

Die Bahn verlegt den bestehenden Bahnhof Altona an den Diebsteich, ein Gebiet im Nordwesten des Stadtteils Altona-Nord. Der neue Regional- und Fernbahnhof soll im Dezember 2029 in Betrieb genommen werden. Auch S-Bahnen sollen dort halten. Offizieller Baubeginn war im Juli 2021. Am Ort des alten Bahnhofs Altona sollen Wohnungen gebaut werden./lkm/DP/stw