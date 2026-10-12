Bahn startet Bau für mehr Züge zwischen Berlin und Cottbus

RADDUSCH (dpa-AFX) - Ziel ist ein Halbstundentakt für die Regionalbahn zwischen Berlin und Cottbus: Beim symbolischen Baustart der "Ausbaustrecke Lübbenau-Cottbus" auf dem Bahnhof Raddusch im Spreewald wird auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag (13.00 Uhr) dabei sein. Bisher ist der beliebte Streckenabschnitt eingleisig und schränkt die Zahl der Fahrten ein - das soll sich ändern.

Noch in diesem Jahr soll der Bau des zweiten Gleises beginnen. Er sei "ein wichtiger Baustein für den Strukturwandel in der Lausitz", heißt es von der Bahn. Der 29 Kilometer lange Abschnitt ist Teil der Görlitzer Bahn. Voraussichtlich Ende 2027 rollen die ersten Züge auf dem zweiten Gleis, wie es auf der Bahn-Webseite heißt./ane/DP/zb