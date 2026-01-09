|
09.01.2026 09:34:38
Bahn stellt Fernverkehr im Norden wegen Schneesturms ein
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn stellt wegen des stürmischen Winterwetters den Fernverkehr im Norden Deutschlands bis mindestens zum Mittag ein. Das teilte das Unternehmen mit./lkm/DP/mis
