08.07.2026 05:49:40

Bahn stellt Sofortprogramm für bessere Kundenkommunikation vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn stellt an diesem Mittwoch (9.45 Uhr) ihr drittes Sofortprogramm für kurzfristige Verbesserungen im Bahnverkehr vor. Konkret geht es dabei um bessere Kundenkommunikation, wie der bundeseigene Konzern mitteilte. Fahrgäste sollen künftig besser bei Verspätungen und kurzfristigen Gleiswechseln informiert werden.

Es ist das letzte von insgesamt drei Maßnahmen-Paketen, mit denen die Bahn kurzfristig das Reiseerlebnis für Fahrgäste verbessern will. Ein erstes Programm für mehr Sicherheit und Sauberkeit an den Bahnhöfen und ein zweites für mehr Komfort in den Fernzügen sind schon vorgestellt worden.

Die Pünktlichkeit verbessert sich durch diese Punkte gleichwohl nicht. Bahnchefin Evelyn Palla hat die Reisenden bereits darauf eingestellt, dass es noch Jahre dauern wird, bis die Züge wieder zuverlässiger unterwegs sind./maa/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen