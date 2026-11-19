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19.11.2026 06:45:39
Bahn-Störung in Niedersachsen trifft Verbindungen nach Süddeutschland
HANNOVER (dpa-AFX) - Auf der Strecke zwischen Hannover und Göttingen kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, ist die Ursache dafür ein defektes Stellwerk. Es komme zu Ausfällen, Teilausfällen und Verspätungen. Betroffen sind demnach folgende Verbindungen im Fernverkehr:
* ICE-Züge von Hamburg nach Darmstadt/Stuttgart
* ICE-Züge von Berlin zum Frankfurter Flughafen
* ICE/IC-Züge von Hamburg in Richtung Süddeutschland
* ICE-Züge von Berlin nach Interlaken Ost
* ICE-Züge von Hamburg/Bremen nach München/Basel-Chur
* ICE-Züge von Hamburg nach München/Wien
Aktuell gibt es den Angaben zufolge noch keine Informationen dazu, wie lange die Störung andauern wird./nbe/DP/zb
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