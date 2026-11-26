HAMBURG (dpa-AFX) - Auf der Bahnstrecke Hamburg-Berlin kommt es nach Angaben der Deutschen Bahn zu Teilausfällen und Verspätungen im Fernverkehr. Die Bahn teilte mit, der Abschnitt zwischen Büchen in Schleswig-Holstein und Schwanheide in Mecklenburg-Vorpommern sei wegen einer behördlichen Anordnung gesperrt.

Warum der Abschnitt genau gesperrt ist, geht aus der Antwort nicht hervor. "Die Behörden ermitteln vor Ort", teilte ein Bahnsprecher mit. Die Bahn kündigte an, einzelne Fernzüge über Magdeburg umzuleiten. "Sobald die Behörden die Strecke freigeben, können die Züge wieder regulär fahren."

In der App der Deutschen Bahn stand, dass vier Fahrten von Fernzügen ab Hamburg nach Berlin entfallen sind./lkm/DP/mis