Bahn und GDL erzielen Tarifabschluss

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und die Deutsche Bahn haben einen Tarifabschluss erzielt. Damit drohen vorerst wohl keine weiteren Streiks auf der Schiene, zumindest nicht bei den Lokführern.

Einzelheiten der Einigung teilten weder der Bahn-Konzern noch die Gewerkschaft mit. Beide verwiesen nur auf Pressekonferenzen am Dienstag. Die GDL will um 11.30 Uhr informieren. Die Bahn will "zum aktuellen Stand der Tarifrunde" um 10 Uhr ein Statement von Personalvorstand Martin Seiler abgeben.

March 25, 2024 14:13 ET (18:13 GMT)